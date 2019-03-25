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13:37

Ганапольский поддержал Навального в его борьбе со слежкой

фото ЗакС политика Ганапольский поддержал Навального в его борьбе со слежкой

В конфликтной ситуации вокруг уличной слежки, на которую в последнее время жалуется политик Алексей Навальный, его поведение одобрил политический обозреватель Матвей Ганапольский. То, что сторонники Навального вычислили участников постоянного наблюдения за своим лидером и, в частности, распространили их личные данные, журналиста не смущает. Логика его такова, что, поскольку оппозиционному деятелю в России не добиться справедливого суда над обидчиками, но и бороться с ними он вправе, игнорируя юридические нормы.

"Закона в России нет, поэтому Навальный действует «по понятиям» — как эти ребята действуют «по понятиям», а полиция ничего не делает, точно так же  действует Навальный, «по понятиям». Я за расширение этой практики", - заявил он в авторской радиопрограмме.

По мнению Ганапольского, назойливое преследования человека с единственной целью - его каким-то образом дискредитировать - протировечит духу и сути цивилизованных законов.

"Для чего они это делают, вы  не задумывались? Они ходят за Навальным и все время его снимают. Неудачный поворот Навального, какая-то злобная гримаса, — все это снимают. Власть ничего не делает, должен же Навальный защищаться", - считает публицист.

Политик связывает столь пристальное внимание к своей персоне со своими критическими публикациями в адрес близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина. По его мнению, именно нанятые Пригожиным, как он их называет, "дебилоиды" регулярно ходят за ним по пятам.

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16:04    
15-59 А ты можешь ? Похоже, что нет, случай безнадёжный и ограниченный набор слов. Явная зацикленность на гомосексуализме при комменте на любую тему. Если онанизм не облегчает мучения, то обратись к психиатру. Сексуальные проблемы иногда вылечиваются.

15:59    
!3-43, ты можешь, петушок, не кукарекать одни и те же высеры? Или в петушьей голове мозгов нет?

15:32    
Начинают всегда с неудобных политиков, а потом, постепенно, то, что кажется всем "исключением из правила", становится "правилом для всех". Так, уже все привыкли, что камеры установлены в любом сколько-нибудь общественном месте. Скоро привыкнут и к государственному "хоум видео" в квартирах. В стране, где распространенными являются фразы: "был бы человек, а статья найдётся" и "то, что вы находитесь на свободе - не ваша заслуга, а наша недоработка", никто не может быть уверен в завтрашнем дне.

13:43    
Всех прозападных экстремистов под колпак спецслужб 24 часа в сутки! Даже в спальнях у них должны быть видеокамеры!

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