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Новости

14:06

В 2019 году на военную службу призовут почти 3 тысячи петербуржцев

фото ЗакС политика В 2019 году на военную службу призовут почти 3 тысячи петербуржцев

На прошедшем 25 марта утреннем заседании правительства Петербурга в Смольном военный комиссар города Сергей Качковский уведомил собравшихся, что воинская повинность в этом году коснется 2980 человек, передает 78.ru.

При этом, как отметил Качковский, почти 500 призывников постфактум службы будут иметь высшее образование. 

Годом ранее служить отправились 2,6 тысяч петербуржцев.

Добавим также, на заседании правительства были также озвучены демографические данные города: население Северной столицы за год увеличилось на 32 тысячи человек, достигнув официальной отметки 5,3 млн человек.

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16:02    
МОЩЬ без денег -фуфло

14:28    
В России сейчас служат в вооружённых силах 300 тысяч срочников, получая военные специальности, что замечательно! Каждый год по 300 тысяч, за десять лет - 3 МИЛЛИОНА, за 20 лет- 6 МИЛЛИОНОВ(!!!), помимо контрактников и офицерского состава! Это очень сильно пугает и раздражает Запад, где в основном только контрактная система, так как они понимают, что это ОГРОМНЫЙ мобилизационный ресурс подготовленных солдат России на случай обострения ситуации...Это мощь и резерв России!

14:14    
а нужно 10 тысяч от ВЫБОРОВ ПОДАЛЬШЕ

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