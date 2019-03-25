В 2019 году на военную службу призовут почти 3 тысячи петербуржцев

На прошедшем 25 марта утреннем заседании правительства Петербурга в Смольном военный комиссар города Сергей Качковский уведомил собравшихся, что воинская повинность в этом году коснется 2980 человек, передает 78.ru.

При этом, как отметил Качковский, почти 500 призывников постфактум службы будут иметь высшее образование.

Годом ранее служить отправились 2,6 тысяч петербуржцев.

Добавим также, на заседании правительства были также озвучены демографические данные города: население Северной столицы за год увеличилось на 32 тысячи человек, достигнув официальной отметки 5,3 млн человек.