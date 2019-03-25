Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

15:01

На проекте «Толк» из-за «настойчивой рекомендации» отменили встречу с Резником

фото ЗакС политика На проекте «Толк» из-за «настойчивой рекомендации» отменили встречу с Резником

Организаторы просветительского проекта «Толк» сообщили, что вынуждены были отменить анонсированную ранее дискуссию с участием оппозиционного депутата ЗакСа Максима Резника, директора «Ночлежки» Григория Свердлина и ведущего радиостанции «Эхо Петербурга» Арсения Веснина. Об этом 25 марта Веснин сообщил в Facebook.

«Сегодня организаторы мне написали, что все отменяется, потому что им «настойчиво порекомендовали» не проводить мероприятие с «общественно-политической» повесткой. Кто порекомендовал не говорят, но сказали, что рисковать не хотят», - написал радиоведущий.

По его словам, было ожидаемо, что участники этого мероприятия станут критически обсуждать городскую власть.

Проект «Толк» организует журнал Time Out. Мероприятие должно состояться 30 марта в пространстве «Севкабель Порт». В рамках проекта запланировано несколько дискуссий на тему бизнеса, единственным «политическим» диалогом должна была стать секция с участием депутата Резника.

Напомним, Резник неоднократно публично критиковал действующего врио губернатора Петербурга Александра Беглова и говорил временному градоначальнику, что тот не подходит Петербургу. Накануне отмены встречи депутат, выступая на митинге за свободные выборы, назвал Беглова «дремучим снеговиком, который мечется по городу с лопатой и несет всякую ахинею».



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

16:30 Матвиенко находит здравым использование труда зэков в сфере госзаказа

15:59 Вишневский просит КГИОП как можно быстрее решить судьбу дома Челищева   1

15:39 Татьяна Протасенко усомнилась в 48 процентах поддержки Беглова   4

15:01 На проекте «Толк» из-за «настойчивой рекомендации» отменили встречу с Резником

14:50 Петербург прорабатывает программу по увеличению турпотока из Финляндии и Китая   1

14:30 Прокуратура защитила от незаконных "поборов" жителей Невского района   1

14:15 Парламенту Петербурга потребовались холодильники

14:06 В 2019 году на военную службу призовут почти 3 тысячи петербуржцев   3

13:58 Вишневский внес в ЗакС поправку о весенней корректировке бюджета   1

13:56 Миронов развеял слухи о готовящейся смене руководства "Справедливой России"   1

13:45 ВЦИОМ: Россияне одобряют идею удаленного онлайн-голосования   2

13:37 Ганапольский поддержал Навального в его борьбе со слежкой   4

13:16 За год Петербург пополнился 32 тысячами человек   5

12:59 За 2018-й год в Петербурге ввели рекордный объем жилья   4

12:53 Суд по делу “Сети” будет открытым

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.