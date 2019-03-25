Средняя зарплата петербуржца выросла до 60 тысяч рублей

По сведениям, озвученным сегодня, 25 марта, главой комитета по промышленной политике и инновациям Валерием Москаленко на заседании правительства Петербурга, заработная плата среднестатистического жителя города составила в 2018 году 60 тысяч рублей.

Так, исходя из подсчетов Смольного, размер ежемесячного жалованья, получаемого петербуржцами ежемесячно, в 2018 году остановилось на отметке 60,1 тысяч рублей; в 2017 году этот показатель составлял 53,7 тысяч рублей, в 2016 - 46,7 тысяч рублей.

Также Москаленко заявил о снижении безработицы в городе на Неве: на данный момент число нетрудоустроенных горожан составляет 45 тысяч человек.

Среди занятых граждан доля петербуржцев, работающих в сфере торговли, - 17%; 16,8% - трудятся в промышленном секторе, 9,7% - в системе образования.

Добавим также, на заседании правительства были также озвучены демографические данные города: население Северной столицы за год увеличилось на 32 тысячи человек, достигнув официальной отметки 5,3 млн человек.