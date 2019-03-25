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Новости

25 марта, 17:05

Средняя зарплата петербуржца выросла до 60 тысяч рублей

фото ЗакС политика Средняя зарплата петербуржца выросла до 60 тысяч рублей

По сведениям, озвученным сегодня, 25 марта, главой комитета по промышленной политике и инновациям Валерием Москаленко на заседании правительства Петербурга, заработная плата среднестатистического жителя города составила в 2018 году 60 тысяч рублей.

Так, исходя из подсчетов Смольного, размер ежемесячного жалованья, получаемого петербуржцами ежемесячно, в 2018 году остановилось на отметке 60,1 тысяч рублей; в 2017 году этот показатель составлял 53,7 тысяч рублей, в 2016 - 46,7 тысяч рублей.

Также Москаленко заявил о снижении безработицы в городе на Неве: на данный момент число нетрудоустроенных горожан составляет 45 тысяч человек.

Среди занятых граждан доля петербуржцев, работающих в сфере торговли, - 17%; 16,8% - трудятся в промышленном секторе, 9,7% - в системе образования.

Добавим также, на заседании правительства были также озвучены демографические данные города: население Северной столицы за год увеличилось на 32 тысячи человек, достигнув официальной отметки 5,3 млн человек.

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25 марта, 22:48    
17-42
Ты бредишь или почему ты-то ещё здесь?

25 марта, 20:26    
Без учёта тысяч местных безработных питерских бомжей, у которых нет ничего...

25 марта, 20:23    
Достаточно учесть "Газпром-нефть", "Транснефть", "Мегафон", "Сибур Холдинг", ВТБ и ещё нескольких, подобных, с окружением, поселившиеся в Санкт-Петербурге, чтобы всё остальное было  - хоть по нулям.

25 марта, 19:08    
17.42
Откуда служивый откинулся? В Магадане контрактником служил на зоне?

25 марта, 18:55   Эдуард   nordmodern@mail.ru
Какая дичайшая ложь!

25 марта, 17:42    
Кому мало 60 тысяч в Питере, тот может заработать 180 тысяч руб. в месяц на Чукотке, работая учителем, врачом и тд.! Или 70 тысяч руб.в месяц контрактником на подводной лодке  на Северном флоте, плюс кормят, одевают, служебное жильё предоставляют, иногда вина наливают и тд.

25 марта, 17:40   Антон  
Чиновники районных администраций могут спокойно вздохнуть и смело смотреть в глаза горожанам,т.к. средняя зарплата этих чиновников 54,6 тыс рублей. Вот и свершилась, от части, мечта петербуржцев - чиновник стал получать меньше чем в среднем по городу труженики. Правда чиновников Смольного это не касается, там выше 60 тыс.

25 марта, 17:38    
Бред сивой кобылы несет Москаленко, средняя температура по больнице!  Считать среднюю зарплату следует по количеству трудоспособных граждан, тогда туда попадут  население с доходом 0. Среднюю зарплату следует считать  в разрезе отраслей. Если Москоленко считал среднюю зарплату чиновников, то с учетом технического персонала так и есть.
Зачем такой бесполезный комитет в Смольном? Коммерческим структурам от этого комитета только головная боль.
Гнать надо этого недоэкономиста.

25 марта, 17:19    
ОЧЕНЬ смешная шутка

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