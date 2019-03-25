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25 марта, 18:21

Четырбок заявил, что в ЗакСе не планируют возвращать «карательную психиатрию»

фото ЗакС политика Четырбок заявил, что в ЗакСе не планируют возвращать «карательную психиатрию»

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия») 25 марта прокомментировал пакет поправок в федеральные законы, регламентирующие порядок недобровольной госпитализации страдающих психическим расстройством.

«К нам обратились эксперты кафедры психиатрии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова с предложением внести поправки в федеральный закон «О психиатрической помощи», который был принят почти 30 лет назад — ещё в 1992 году. По словам специалистов, в документе содержится ряд расплывчатых и неоднозначных формулировок, которые на практике порождают определенные сложности. Например, действующая редакция закона говорит о том, что полиция может содействовать госпитализации только в том случае, если вынесено соответствующее судебное решение, то есть тогда, когда человек фактически находится в стационаре либо наблюдается амбулаторно», - передает слова Четырбока пресс-служба петербургского отделения «Единой России».

Отметим, что в ходе обсуждения законопроекта на заседании комитета по законодательству 15 марта поправка, расширяющая полномочия полиции, вопросов не вызвала. Однако критике подверглись другие положения законопроекта, автором которого указан комитет по законодательству.

В частности, комитет предлагает внести изменение в закон «О психиатрической помощи». Новая редакция разрешает недобровольную госпитализацию лиц, представляющих непосредственную опасность «для себя либо иных охраняемых законом интересов личности, общества или государства». В действующей редакции закона говорится, что человек должен представлять опасность для себя или окружающих. Однако авторы законопроекта сочли эту формулировку недостаточно точной.

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Против новой редакции высказались главный врач «Психиатрической больницы №3 им. Скворцова-Степанова» Александр Софронов, а также депутаты ЗакСа Александр Егоров («Справедливая Россия») и Александр Рассудов (КПРФ).

Рассудов заявил, что словосочетания «интересы общества» и «интересы государства» в данном контексте очень расплывчаты. Депутат Егоров, более 30 лет проработавший врачом, предостерег коллег от возможности вернуться во времена карательной медицины.

В итоге парламентарии решили отправить документ на доработку. Была создана рабочая группа под руководством эсера Егорова. Она должна подготовить свои предложения к летнему перерыву в парламентской сессии.



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25 марта, 23:59    
Тирания.

25 марта, 22:29    
Отлично!!!
Устное заявление - "там чавойто про государство". И враг государства будет надёжно заперт и уничтожен как личность. Как удобно!!! Хвала нашим мудрым законодателям. Теперь они могут спать спокойно.

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