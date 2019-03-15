В ЗакСе предложили забирать в психушку нарушителей интересов государства

В Законодательном собрании Петербурга в пятницу, 15 марта, обсудили разработанные петербургскими депутатами поправки в федеральный закон «О психиатрической помощи» и в некоторые другие законодательные акты РФ. Поправки, в частности, позволят недобровольно госпитализировать людей, страдающих психиатрическим расстройством, если они проявляют непосредственную опасность для охраняемых законом интересов «личности, общества и государства». Представители парламентской оппозиции заявили, что опасаются возвращения карательной медицины.

Обсуждение прошло на заседании комитета по законодательству (КПЗ). Комитет же выступил автором инициативы. Однако член КПЗ Александр Егоров («Справедливая Россия») не стал поддерживать включение проекта постановления в повестку заседания, заявив, что увидел текст документа только накануне вечером и ему не нравится, что инициативу предлагается рассмотреть поспешно. На вопрос Егорова, кто и когда писал текст законопроекта, председатель комитета Денис Четырбок («Единая Россия») ответил, что инициатива разрабатывалась с ноября 2018 года. В работе над документом, по словам Четырбока, участвовали эксперты-юристы и сотрудники Военно-медицинской академии имени Кирова.

- Поскольку автором выступает комитет по законодательству, мы сейчас с вами обсуждаем, появиться этой инициативе или нет, - добавил руководитель КПЗ.

В настоящее время страдающих психическим расстройством можно насильно отправлять в больницы до постановления судьи, если они представляют опасность для себя или окружающих. Авторы законопроекта считают термин «окружающие» не вполне определенным и предлагают заменить его на свою терминологию: «охраняемые законом интересы личности, общества или государства».

Также законодатели предлагают внести поправку в закон «О полиции», разрешающую полицейским проникать в жилище и на другие объекты для оказания содействия в проведении недобровольной госпитализации.

Согласно другому предложению, заявления на проведение психиатрического освидетельствования смогут подавать медицинские психологи. В настоящее время это разрешается только родственникам, врачам, должностным лицам или иными гражданам.

«Положения законопроекта направлены на устранение правовой неопределенности и конкретизацию правового регулирования недобровольного оказания психиатрической помощи», - говорится в пояснительной записке к документу.

Однако сразу несколько депутатов ЗакСа, а также представители городского комитета по здравоохранению заявили, что необходимо время для изучения столь ответственного документа.

Кроме того, критически об инициативе отозвался приглашенный на заседание КПЗ главный врач «Психиатрической больницы №3 им. Скворцова-Степанова» Александр Софронов.

- Мы, с одной стороны, боремся за расширение прав наших пациентов, против стигматизации, с другой стороны, пытаемся зажать их в рамках интересов полиции, сотрудников здравоохранения, законодателей, - заявил Софронов участникам дискуссии.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов признался, что предложенная инициатива напомнила ему фильм «Пролетая над гнездом кукушки», где главному герою сделали лоботомию за то, что тот боролся против системы.

- Когда я вижу терминологию «интересы государства», сразу все становится понятно. Есть хорошая поговорка: когда государству выгодно, оно называет себя Родиной. Мне кажется, это очень опасная тенденция, - отметил Рассудов.

Эсер Егоров признался, что ему неприятно, будучи членом комитета по законодательству, участвовать в обсуждении этой инициативы.

- Мне бы очень не хотелось, чтобы как в недалекие времена соотносили психически больного и политзаключенного. Стыдно, что такой законопроект будет исходить из такого крупного и значимого региона как Санкт-Петербург, - добавил депутат, еще раз подчеркнув, что документ не должен рассматриваться поспешно.

- Не соглашусь, что мы рассматриваем этот вопрос в спешном порядке. Час двадцать уже рассматриваем, - возразил на это единоросс Четырбок.

Однако с тем, что решение вопроса не стоит форсировать согласились и некоторые депутаты «Единой России». Врач-психиатр Александр Софронов предложил отложить рассмотрение документа и собраться еще раз, чтобы основательно проработать инициативу.

Председатель комитета по законодательству предложение поддержал и поднял вопрос о создании рабочей группы по правкам в федеральное законодательство. В нее помимо депутатов войдут представители комитета по здравоохранению и эксперты-медики. Возглавил группу эсер Егоров, а единоросс Купченко стал его заместителем. Рабочая группа отчитается о своей деятельности перед летним перерывом в работе Заксобрания.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.