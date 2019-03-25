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25 марта, 19:16

В петербургских торговых центрах повторились эвакуации

фото ЗакС политика В петербургских торговых центрах повторились эвакуации

Сообщения о минировании в очередной раз за последние несколько недель помешали работе рядаторговых центров в Петербурге, передает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах.

25 марта волна эвакуаций коснулась общественных мест в трех районах города: Кировском, Московском и Приморском. Известно о массовой эвакуации сотрудников и посетителей сети торговых центров "Континент", расположенных в указанных частях города. Пока официально информацию подтвердили только чиновники Приморского района: там эвакуировали торговый центр на Байконурской улице.

Очередная "серия" ежедневных звонков с предупреждениями о готовящихся взрывах получила старт в уик-энд, вечером 23 марта. Тогда от людей "зачистили" ТЦ "Континент", "Балканский", "Балтийский", "Сити Молл", "Европолис", "Призма", "Заневский каскад" и других. Всего специалистами были осмотрены 12 торговых центров, 7 из них - эвакуированы, 12 460 человек покинули помещения.

На прошлой неделе анонимные сообщения о минировании приводили к проверке Исаакиевского собора и Эрмитажа.

По словам главы Совета безопасности Николая Патрушева, с начала 2019-го года установлены личности около 400 человек по всей стране, которые в течение этого периода сообщали о заложенных бомбах. Некоторые из них уже стали фигурантами уголовных дел. Подобного рода звонков и писем за три месяца насчитали более двух тысяч.

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25 марта, 23:54    
А у метро "Пионерская" несмотря на протесты граждан, сбор подписей, вместо снесенного недостроенного кинотеатра строят очередную "Зимнюю вишню". Напротив есть уже "Зимняя вишня", правда, называется "Сити Молл2.
Бабульки, собирают подписи к губернатору с просьбой на освободившемся месте устроить сквер. Чтобы было где отдохнуть.
Ну совсем скверов нет в этом муравейнике.

25 марта, 22:23    
У многих станции метро мигранты "под крышей" торгуют левыми симками, с которых кому-то удобно делать эти вредные звонки. Но кому-то в органах выгодно быть "слепым" и поэтому торговля процветает и нелегалы ничего и никого не боятся.  Позор таким правоохранителям. А мы платим за  эти тысячи ложных выездов и эвакуаций. Надоело! Хватит! Пора напомнить, что такая вялая "работа" и опекание незаконной торговли нас не устраивает.    
   Интересно, чья подследственность - эта незаконная торговля подпольными симкартами? Не создаются ли при такой доступности этих симок условия для противоправных анонимных звонков?

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