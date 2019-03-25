Активист «Бессрочного протеста» оспорит в суде свое задержание

Куйбышевский районный суд Петербурга 26 марта рассмотрит иск участника «Бессрочного протеста» Алексея Смоленцева к 28 отделу полиции, сообщил адвокат Смоленцева Сергей Голубок.

Смоленцева и еще пятерых активистов задержали 28 сентября 2018 года на углу улицы Марата и Невского проспекта. Задержанные заявили, что ни в какой акции в тот момент они не участвовали. По словам Голубка, в 28 отделении полицейский безуспешно пытался взять у его доверителя «объяснение».

«Алексей отказался отвечать на вопросы полицейских, сославшись на 51-ю статью Конституции. Спустя некоторое время Смоленцев был отпущен без составления протокола об административном правонарушении. Благодаря этим действиям полиции гражданин Смоленцев не смог принять участие в публичном мероприятии, на которое он направлялся», - написал адвокат в Facebook.

Активист требует признать незаконным его административное доставление в отдел полиции и «фактическое лишение свободы на несколько часов».

«В обоснование своей позиции полиция представила в суд рапорт участкового уполномоченного об отсутствии признаков преступления, согласно которому Смоленцев был задержан на основании сообщения неустановленного лица, представившегося Смирновым, о том, что по улице идут подозрительные мужчины с мешками», - уточнил Голубок.

Куйбышевский суд зарегистрировал иск Смоленцева к 28 отделению полиции еще 2 ноября. Дело начали рассматривать по существу 25 февраля.

«Бессрочный протест» возник в первой половине 2018 года, а начал активно проявлять себя после всероссийской акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Участники инициативы проводят ежедневные политические акции, чаще всего в форме одиночных пикетов. Осенью и зимой 2018-2019 годов акции петербургских «бессрочников» часто заканчивались задержаниями на основании обращений неизвестных им граждан.

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