Шестун не собирается прекращать голодовку

Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун, находящийся в следственном изоляторе с июня прошлого года, не намерен приостанавливать голодовку, которая продолжается 46-й день, сообщила "Эху Москвы" его жена Юлия.

"Письма продолжают цензурироваться и половина из них якобы не проходят цензуру и не доставляются. Адвокатам не дают проносить все бумаги, которые они с собой берут. Основное требование Шестуна по расследованию преступлений, о которых он заявлял, остается без ответа", - отметила женщина.

Говорится о том, что ввиду тяжелых условий содержания у политика начались проблемы с внутренними органами, при этом его просьбы предоставить результаты анализов остаются без ответа. Жену ему не позволяют видеть с начала декабря.