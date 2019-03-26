Каждый 10-й губернатор-отставник становится объектом уголовного преследования

По сведениям фонда "Петербургская политика", каждый десятый глава региона, ушедший на покой, становится объектом уголовного преследования, уведомляет РБК.

Подобные выводы эксперты сделали на основании данных о карьерном пути ста последних губернаторов-отставников, сложивших свои управленческие полномочия начиная с 2011 года. Десять из них стали фигурантами уголовных дел. Например, Александр Хорошавин (Сахалин), Вячеслав Гейзер (республика Коми), Леонид Маркелов (республика Марий Эл), Александр Соловьев (Удмуртия).

Однако, отметили в фонде, наиболее популярным решением у отставников является переход на "службу" в Совет Федерации. Так с 2011 года поступили 17 экс-глав регионов, в том числе - Валентина Матвиенко (Петербург), Андрей Турчак (Псковская область), Александр Карлин (Алтайский край).

Вторым по популярности местом, куда трудоустраиваются отставники, стал частный бизнес либо работа на госкорпорации: такой путь избрали 14 бывших губернаторов.

Вместе с тем, 13 человек получили повышение, преимущественно став руководителями федеральных ведомств. Так, экс-глава Воронежской области Алексей Гордеев был назначен на пост вице-премьера, а Подмосковный губернатор Сергей Шойгу возглавил Министерство обороны.

Напомним также, во второй половине марта страну накрыла новая волна отставок губернаторов. За неделю в России сменились главы нескольких регионов, в том числе Челябинской, Оренбургской, Мурманской областей, Калмыкии, Алтая. СМИ сообщали, что под вопросом судьба губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, но об отставке он не объявил.

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