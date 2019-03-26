Сенатор Клинцевич: Нравится кому-то или нет, но в "Единой России" состоят лучшие люди России

Сенатор Франц Клинцевич, член комитета Совфеда по обороне и безопасности, как и многие его соратники по партийной идеологии, выразил уверенность, что в "Единой России" на благо народа трудятся "лучшие люди" в стране, передает Regions.ru.

"Что же касается „Единой России“, то там есть разные люди, но в большинстве своем - это лучшие люди России. Нравится это кому-то или нет, но это действительно так. И авторитет президента и председателя правительства тоже имеют очень большое значение", - полагает Клинцевич.

Любая попытка выставить партию власти в неугодном свете - не иначе как попытка "пятой колонны" её дискредитировать, сообщил сенатор.

"Но мы прекрасно понимаем, откуда исходят эти попытки, и знаем, что они связаны и с деятельностью „пятой колонны“ и с так называемым „троянским конем“. Проблем в стране хватает, а для этих сил гиперболизировать наши проблемы и расшатывать ситуацию - это лучше всего", - констатировал политик.

Напомним также, депутаты-единороссы не редко высказываются о себе и коллегах как о людях "высших сословий". Не так давно, например, партиец Александр Максимов заявил, что противники закупок дорогих автомобилей для чиновников испытывают "традиционную, исконную, лютую" ненависть к умным и богатым людям: "Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага".