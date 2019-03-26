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11:01

Сенатор Клинцевич: Нравится кому-то или нет, но в "Единой России" состоят лучшие люди России

фото ЗакС политика Сенатор Клинцевич: Нравится кому-то или нет, но в "Единой России" состоят лучшие люди России

Сенатор Франц Клинцевич, член комитета Совфеда по обороне и безопасности, как и многие его соратники по партийной идеологии, выразил уверенность, что в "Единой России" на благо народа трудятся "лучшие люди" в стране, передает Regions.ru.

"Что же касается „Единой России“, то там есть разные люди, но в большинстве своем - это лучшие люди России. Нравится это кому-то или нет, но это действительно так. И авторитет президента и председателя правительства тоже имеют очень большое значение", - полагает Клинцевич.

Любая попытка выставить партию власти в неугодном свете - не иначе как попытка "пятой колонны" её дискредитировать, сообщил сенатор.

"Но мы прекрасно понимаем, откуда исходят эти попытки, и знаем, что они связаны и с деятельностью „пятой колонны“ и с так называемым „троянским конем“. Проблем в стране хватает, а для этих сил гиперболизировать наши проблемы и расшатывать ситуацию - это лучше всего", - констатировал политик.

Напомним также, депутаты-единороссы не редко высказываются о себе и коллегах как о людях "высших сословий". Не так давно, например, партиец Александр Максимов заявил, что противники закупок дорогих автомобилей для чиновников испытывают "традиционную, исконную, лютую" ненависть к умным и богатым людям: "Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага".

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15:33    
11:08 "Клинцевич как всегда абсолютно прав!!!"
Да, он прав. Мы худшие люди, потому что позволяем править этой шайке лучших.

15:29    
"Сенатор" Клинцевич выдал фирменный мудацкий звон.

14:16    
12:42, экие инверсии Вам внушили прозападные, по-видимому,  агитаторы. Больше играйте в шахматы, занимайтесь самообразованием, читайте учебники, научные (не научно-популярные) журналы, не смотрите в "ящик", и Ваша способность реально оценивать действительность придет в норму.

13:12    
Каков поп, таков и приход!!!

12:46    
В Единой России, действительно, собрались сливки современного общества: драгдилеры, педофилы, казнокрады в особо крупных размерах, заказчики убийств, черные риэлторы - убийцы, мажоры, рейдеры, бывшие зэки, тупые православнутые замполиты и офицерье, гомьё, проститутки обоих полови прочая, прочая откровенная сволочь.

12:42    
12:31. Клинцевич, как и НГШ ВС РФ Герасимов абсолютно правы, называя "троянским конём" Запада" в России прозападную "пятую колонну", готовую по команде Госдепа встать в ряды западных армий, воевать на её стороне, уничтожая Россию и россиян! Как в своё время встали в ряды фашистов власовцы, казаки, крымские татары и тд. Ничего не изменилось!

12:31    
11:30, поясните, это Вы о сенаторе?

12:00    
В натуре, лучшие. Сенатор зуб даёт.
Где еще так ценят пунктуальность и носят 48 швейцарских часов?
Где еще любят традиционные ценности настолько, что хватают проходящих мимо девок за лобки?
Кто еще способен воровать миллиардами?

11:30    
Надо прозападного "троянского коня" вышвырнуть из России на Запад или отправить на Восток по местам отсидки антисоветчиков конца 30-х!

11:27    
Неужели гражданаин принимает население России за слабоумных, неспособных распознать где действительные враги Отечества, а где мнимые, на которых враги Отечества пытаются перевести стрелку.

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