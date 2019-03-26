СМИ: Марина Ковтун станет сенатором Совфеда от Мурманской области

Эск-начальник Заполярья Марина Ковтун может стать сенатором Совета Федерации от Мурманской области, известил РИА "Новости" осведомленный источник.

"Марина Ковтун приходит сенатором от региона", - сообщил информатор.

В 2016 году чиновница возглавляла список "Единой России" на выборах в облдуму Мурманска, в связи с чем на данный момент имеет право претендовать на мандат депутата областного собрания, что, в свою очередь, даст ей "зеленый свет" на делегацию в Совфед.

Отставку бывшей главы Мурманской области Марины Ковтун, изъявленную ей по собственному желанию, на прошлой неделе принял Владимир Путин. Временным руководителем региона был назначен Андрей Чибис.

Ранее сегодня ЗАКС.Ру писал о том, что каждый десятый глава региона, ушедший на покой, становится объектом уголовного преследования. Те же, кто не становятся фигурантами дел, занимают кресла сенаторов.