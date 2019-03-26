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26 марта, 16:56

Петербургский СТД исключает советника Беглова из своего состава

фото ЗакС политика Петербургский СТД исключает советника Беглова из своего состава

На прошедшем сегодня, 26 марта, заседании петербургского правления Союза театральных деятелей было принято коллегиальное решение исключить директора театра "Русская антреприза" и советника врио губернатора Александра Беглова из состава СТД, передает MR7.

Члены петербургского театрального сообщества собираются уведомить о своем желании упразднить Фурманова коллег из Союза ТД Российской Федерации.

Ранее на просторах Facebook была опубликована программа развития культуры, написанная лично Фурмановым и адресованная Беглову с пометкой "с любовью и преданностью". Документ вызвал критику коллег режиссера по СТД. Театралы заявили о том, что Фурманов, находящийся в хороших отношениях с высокопоставленными чиновниками, заинтересован в "принятии городскими властями решений, которые ограничили бы руководителей государственных театров в вопросах формирования творческих коллективов и планировании текущего репертуара".

В состав правления городского отделения СТД входят известные российские актеры театра и кино. Например, Алиса Фрейндлих, Сергей Мигицко, Сергей Паршин и другие.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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26 марта, 17:06    
это НЕПРОСЫХАЮЩИЙ КОЗЕЛ уже всех забодал

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