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25 марта, 17:24

Союз театральных деятелей осудил программу развития культуры, написанную советником Беглова

фото ЗакС политика Союз театральных деятелей осудил программу развития культуры, написанную советником Беглова

Петербургское отделение Союза театральных деятелей опубликовало в Facebook открытое коллективное письмо, в котором подвергается серьезной критике программа развития петербургской культуры до 2023 года, составленная советником врио губернатора, театральным режиссером Рудольфом Фурмановым.

В своем тексте театралы акцентируют внимание на том, что Фурманов, находящийся в хороших отношениях с высокопоставленными чиновниками, заинтересован в "принятии городскими властями решений, которые ограничили бы руководителей государственных театров в вопросах формирования творческих коллективов и планировании текущего репертуара".

Любое предметное обсуждение программы Фурманова характеризуется как "бессмысленное" занятие, а некоторые ее пункты - например, мысль о важности полного перевода государственных театров на контрактную систему - и вовсе как "безумные".

16 членов петербургского СТД, подписавшиеся под заявлением, также попрекают Фурманова тем, что государство крайне щедро помогает его учреждению: в отдельные годы возглавляемый им театр имени Миронова получал более 50% всех средств из городского бюджета, направленных на поддержку негосударственных театров, которых в городе имеется несколько десятков.

На выложенном скане программы обращает на себя внимание, среди прочего, рукописная подпись режиссера, адресованная врио губернатора Александру Беглову: "с любовью и преданностью".



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0:11    
Ну  почему культурным деятелям пишет программу какой-то мало знающий чиновник??? Зачем эти "советники" нужны?
Есть Петербургское отделение Союза театральных деятелей и только они вправе решать что и как им делать!!!
А Серега Шнур на самом деле прав, предлагая упразднить Минкульт.
Зачем он нужен, кошмарить работников культуры???

25 марта, 21:50    
17:47 На твоем отделении нужна жесточайшая дисциплина! Совсем на следят за пациентами!

25 марта, 17:47    
В театрах нужна жесточайшая цензура! Это касается и политики, идеологии, морали постановок и тд.!

25 марта, 17:43    
Пав Серега Шнур, сказав, что Минкульт надо разогнать. И тогда комитетов по культуре не будет. Экономия денег.
Петербургское отделение театральных деятелей сами справятся, только ему надо дать больше прав..

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