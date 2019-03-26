СМИ: Бывший вице-губернатор Говорунов вернулся на работу в Сбербанк

Бывший вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов стал советником президента Сбербанка Германа Грефа, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник.

По данным издания, в обязанности Говорунова входит содействие работе Сбербанка в Северо-Западном регионе. Экс-чиновник работал в этом банке с 1996 года до 2014-го: тогда он перешел на работу в Смольный.

Говорунов ушел в отставку в январе 2019 года вместе с Константином Серовым и Сергеем Мовчаном, хотя сообщалось, что заявление об уходе он написал сразу после прихода врио губернатора Алекcандра Беглова. Говорунов занимал должность вице-губернатора с 2014 года, также он был главой администрации экс-губернатора Георгия Полтавченко.

В 2015 году Говорунов запомнился заявлением о том, что он курировал, курирует и будет курировать выборы в городе. Эту фразу раскритиковали оппозиционные депутаты ЗакСа. В 2018 году организаторы митинга против повышения пенсионного возраста из числа депутатов ЗакСа рассказали, что Говорунов на встрече с ними говорил «на языке угроз и шантажа» и пугал «последствиями», если акция состоится.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.