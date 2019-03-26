СМИ: Теща главы "Ростеха" владеет пентхаусом стоимостью 2 млрд рублей

Издание «Собеседник» опубликовало расследование, в котором утверждается, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеет пентхаусом в Москв, стоимость которого оценивается более чем в 2 млрд рублей.

На Людмилу Рукавишникову – либо ее полную тезку – записан 700-метровый пентхаус в историческом особняке на Малой Никитской улице. Там же зарегистрирована фирма «Никсервис», управляющая недвижимостью – и зарегистрированная на Рукавишникову. В расследовании приводится текст удаленного с сайта одного из агентств объявления о продаже этого пентхауса, где упоминается, что там можно спланировать гостиную, столовую, кабинет, библиотеку, 5-6 спален, столько же ванных комнат и гардеробные. Взяв за основу среднюю стоимость квадратного метра в этом районе, журналисты подсчитали, что такой пентхаус может стоить более 2 млрд рублей.

По данным издания, до того, как ее дочь познакомилась с Чемезовым, Рукавишникова работала в МГУ, но затем неожиданно стала владелицей нескольких успешных фирм. Некоторые из них – подрядчики или партнеры «Ростеха».

В феврале 2019 года еще одно расследование об имуществе семьи Чемезова опубликовал Фонд борьбы с коррупцией. Утверждалось, что семья главы «Ростеха» владеет элитной квартирой, окна которой выходят на Красную площадь. Квадратный метр квартиры оценивался в 3,5 млн рублей – и в 5 млрд рублей в общей сложности, по словам специалистов.