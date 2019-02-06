Навальный выпустил расследование про главу "Ростеха" Чемезова

Фонд борьбы с коррупцией, возглавляемый политиком Алексеем Навальным, заявил, что обнаружил у семьи главы государственной компании "Ростех" Сергея Чемезова элитную квартиру, которую специалисты оценили в 5 млрд рублей. Каждый квадратный метр жилплощади, окна которой выходят на Красную площадь, оценивается в 3,5 млн рублей. В тексте говорится о том, что квартира якобы записана на супругу чиновника.

- Она предприниматель. Где она предпринимает и зарабатывает? Правильно — в структурах Ростеха, возглавляемого её мужем. В нормальной стране эту ситуацию сразу надо подписать таким: КОРРУПЦИЯ. Но только не в путинской России. — Алексей Навальный

По словам борца с коррупцией, Чемезов управляет "половиной России". Навальный утверждает, что крупный чиновник в той или иной форме может контролировать порядка 700 предприятий, имеющих отношение к военной промышленности и машиностроению. Политика это обстоятельство возмущает.

Примечательно, что в СМИ время от времени различные обозреватели и политологи, рассуждая о том, с какой из кремлевских "башен" сотрудничает ФБК, выдвигают версию о близости Навального к неким "людям Чемезова".