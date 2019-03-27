У входа в ЗакС пикетируют за сохранение спортивного центра "Динамо"

Активист вышел в одиночный пикет перед началом заседания ЗакСа 27 марта, встав у входа в Мариинский дворец с плакатом против закрытия центра спортивной гимнастики «Динамо» на Пискаревском проспекте, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам мужчины, он – местный житель. Пикетчик выступает за сохранение спортивного центра, призывая депутатов «защитить здоровье детей».

Ранее петербургское отделение ЛДПР подало заявку на проведение митинга за сохранение центра, провести его планируются у памятника «Мужчина и ребенок» рядом с центром. Глава отделения Олег Капитанов заявил, что центр хотят продать под фитнес-центр или гостиницу.

Сергей Еремеев

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