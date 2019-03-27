В НАК отчитались о предотвращении 20 терактов в России в 2018 году

В 2018 году спецслужбы предотвратили в России 20 терактов на стадии подготовки, передает ТАСС со ссылкой на первого замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Кулягина.

На пресс-конференции в МИД РФ Кулягин заявил, что правоохранители и силовики предотвратили в 2018 году 36 преступлений террористической направленности на стадии подготовки, из них 20 – это теракты. По словам Кулягина, в ходе операций спецслужбы обезвредили 69 бандитов, в том числе 10 главарей группировок, задержали 37 главарей, 257 бандитов и 622 их пособников.

Преступники, заявил Кулягин, планировали нападения на правоохранителей, граждан в местах массового пребывания, избирательных участках в день голосования на выборах президента России, на праздновании Дня Победы, на транспорте, в торговых и культурно-развлекательных центрах. Представитель НАК отметил, что из года в год снижается число преступлений террористической направленности: по его словам, в 2018 году их было зафиксировано в три раза меньше, чем в 2017-м.

Ранее глава Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил о предотвращении 19 терактов в 2018 году.