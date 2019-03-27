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12:29

В НАК отчитались о предотвращении 20 терактов в России в 2018 году

фото ЗакС политика В НАК отчитались о предотвращении 20 терактов в России в 2018 году

В 2018 году спецслужбы предотвратили в России 20 терактов на стадии подготовки, передает ТАСС со ссылкой на первого замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета Игоря Кулягина.

На пресс-конференции в МИД РФ Кулягин заявил, что правоохранители и силовики предотвратили в 2018 году 36 преступлений террористической направленности на стадии подготовки, из них 20 – это теракты. По словам Кулягина, в ходе операций спецслужбы обезвредили 69 бандитов, в том числе 10 главарей группировок, задержали 37 главарей, 257 бандитов  и 622 их пособников.

Преступники, заявил Кулягин, планировали нападения на правоохранителей, граждан в местах массового пребывания, избирательных участках в день голосования на выборах президента России, на праздновании Дня Победы, на транспорте, в торговых и культурно-развлекательных центрах. Представитель НАК отметил, что из года в год снижается число преступлений террористической направленности: по его словам, в 2018 году их было зафиксировано в три раза меньше, чем в 2017-м.

Ранее глава Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил о предотвращении 19 терактов в 2018 году. 

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13:41   Стас   Vvvvvvnnnvvvv@yahoo.com
Офицеры в Крыму снова ФСБ упредили очередной теракт , планируемый представителями "самой миролюбивой религии" против простых граждан. И спасибо им за это, за спасённые десятки жизней. Учиться эти бородато-кишлачные существа не хотят ( я не имею ввиду "уч[цензура]у" в террористических лагерях). Жить мирно  с остальными народами и этносами не хотят, только требуют себе пивелегий и льгот. И цель своей жизни видят не в созидании, а в разграблении соседа и унижении всех иноверцев. Но это  относится только к части  татар Крыма или  мусульман других регионов. Просто приходит во многих странах мира понимание, что пора провести селекцию исламского мира и отобрать наиболее честных и порядочных из их числа, желающих жить по человеческим законам, а не нормам фашистского халифата. А остольное "зелёное исламистское болото" пусть деградирует, не жалко. ОНИ сами выбрали свою судьбу осознанно.Что хотели - то и получили.В России не забыли их подлость и предательство и в Средней Азии, и на Кавказе. Не может быть равные права у исламского террориста и его жертв. Первый должен умереть, он просто инфекция нашего общества.

12:45    
Чекисты работают хорошо! Успехов им в борьбе с террористами!

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