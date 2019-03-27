ЦИК отдал мандаты депутатов Госдумы Алферова и Сысоева депутатам из Красноярска и ХМАО

Центризбирком передал мандат депутата Госдумы Жореса Алферова депутату ЗакСа Красноярского края Петру Медведеву, мандат депутата Владимира Сысоева достался главе фракции ЛДПР в думе Ханты-Мансийского автономного округа Евгению Маркову.

Решение было принято на заседании 27 марта. Как передает «Интерфакс», Медведев пока не может считаться депутатом Госдумы, ему нужно пройти этап регистрации в ЦИК и предоставить в комиссию необходимые документы. До этого коммунист должен будет сложить полномочия депутата краевого ЗакСа.

Евгений Марков займет место в Госдуме депутата от ЛДПР Владимира Сысоева, который стал вице-губернатором Тюменской области, передает РИА «Новости».

Ранее ЦИК отказался передать мандат Алферова Павлу Грудинину. Комиссия избиркома сослалась на то, что у Грудинина были счета в иностранных банках на момент регистрации на выборах.

Мандат Алферова освободился после смерти депутата и академика 1 марта. Документы в ЦИК о передаче мандата Грудинину КПРФ направила 18 марта.