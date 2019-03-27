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14:14

Лимонов испытал "душевный подъем" от задержания Абызова

фото ЗакС политика Лимонов испытал "душевный подъем" от задержания Абызова

Писатель и политик Эдуард Лимонов откликнулся на громкое задержание экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, обвиняемого в крупном мошенничестве (4 млрд рублей). Тон его заметки - преимущественно одобрительный: какая от преследуемого государством чиновника исходила польза, лидер "Другой России" определить затруднился.

"Всегда испытываем душевный подъём, когда некто значительный арестован или умер. Вот арестован Абызов, экс-министр какого-то нового правительства. Причём непонятный министр, как будто со страниц романа Оруэлла "1984" сошёл или из "Трёх Толстяков" Олеши. Я так и не понял, к чему он был министром", - прокомментировал событие литератор в своем "Живом журнале".

Вместе с тем, высокой оценки от него удостоилась трудоспособность главного управления Следственного комитета.

"Пока мы живём как можем, Бастрыкин со следовательской молодёжью там вяжут уголовные дела, без дела не сидят", - заметил Лимонов.

Отметим, что после допроса экс-министр заявил об отсутствии претензий к тому, как после задержания с ним обращаются представители власти.

Абызова "взяли" накануне, 26 марта, "выманив" из-за границы. Пресс-служба кабинета министров в тот же день дала понять, что инкриминируемые чиновнику деяния никак не пересекались с его профессиональной деятельностью. Абызов лишился должности одновременно с ее упразднением - в 2018-м году. Его недвижимости было посвящено одно из расследований Фонда борьбы с коррупцией.

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17:01    
Как немного надо, чтобы дедушка Лимонов испытал подъем.
Он уже позабыл, как вся стала испытала подъем, когда страшное и неотвратимое путинское правосудие сцапало Сердюкова и Васильеву, безжалостно мучило их два или три года, а потом ко всеобщему изумлению преспокойно выпустило их их своих смертоносных когтей.
Триллер кончился анекдотом, Сердюков прекрасно руководит госкорпорацией, как и положено патентованному вору.

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