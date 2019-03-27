Депутаты ЗакСа отменили три пленарных заседания

Петербургский парламент не будет собираться на пленарные заседания 17 апреля, 8 мая и 19 июня 2019 года. Соответствующее постановление было принято депутатами ЗакСа сразу в трех чтениях в среду, 27 марта.

Проект был внесен в повестку заседания единороссом Денисом Четырбоком. Он отметил, что решение об установлении перерывов было принято советом фракций.

Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру сообщил, что на совете отказ от проведения по одному заседанию в ближайшие месяцы объяснили тем, что на рассмотрении петербургского собрания сейчас мало законопроектов.

Представляя инициативу, Четырбок также отметил, что большое количество законопроектов сейчас находится на согласовании с исполнительными органами власти, а из-за смены глав некоторых комитетов «выработать единую позицию» со Смольным депутаты не успели.

Вишневский заявил, что депутатам есть чем заняться на пленарных заседаниях. Он напомнил, что его вопрос 27 марта сняли с повестки и вообще не стали обсуждать.

- Законопроектов достаточно, если бы их рассматривали. Сегодня был яркий пример, когда снимали с повестки мой закон об изменении Устава города, - добавил «яблочник».

Напомним, Вишневский предлагал законодательно обязать Смольный согласовывать с депутатами ЗакСа кандидатуры новых членов правительства и глав районных администраций. Но парламентарии голосовать за наделение себя новыми полномочиями отказались.

Отметим, что 12 июня, еще одна среда, приходится на выходной день.

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