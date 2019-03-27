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10:15

Большинство депутатов ЗакСа не захотели расширять свои полномочия

фото ЗакС политика Большинство депутатов ЗакСа не захотели расширять свои полномочия

Петербургское Законодательное собрание на заседании в среду, 27 марта, не стало обсуждать законопроект фракции «Яблоко» о внесении изменений в Устав города.

«Яблочники» предлагали наделить ЗакС полномочиями утверждать кандидатуры не только вице-губернаторов, но и других членов регионального правительства, а также глав районных администраций. Кроме того, депутаты отказали себе в праве выражать недоверие членам правительства и районным руководителям.

Исключить вопрос из повестки предложил единоросс Денис Четырбок в начале пленарного заседания. Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский возразил против этого, назвав последние перестановки в руководстве органов исполнительной власти «кадровой чехардой».

За исключение вопроса из повестки проголосовали 39 депутатов. Против были восемь парламентариев.

Ранее члены парламентского комитета по законодательству отказались даже вносить вопрос «Яблока» об изменениях в Устав в повестку одного из пленарных заседаний. Единоросс Сергей Купченко при этом заявил, что депутат Вишневский вносит законопроект, чтобы просто «поговорить и попиариться». Однако Вишневский впоследствии настоял на рассмотрении своего вопроса во время совета фракций в понедельник, 25 марта.

Отметим, в 2017 году идею наделить ЗакС правом согласовывать глав районов поддерживал и спикер парламента Вячеслав Макаров. В то время разгорался конфликт между депутатом "Единой России" Марией Щербаковой и теперь уже бывшим главой Центрального района Андреем Хлутковым.  

Сергей Еремеев



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12:37    
Глухому и слепому ЗАКСу.
Жители Приморского района обращались не один раз запретить строительство очередной "Зимней вишни" у метро "Пионерская".
Напротив метро одна "Зимняя вишня" уже есть, "Сити Молл" называется. Но она хоть далеко от жилых домов.
Жители для власти совершенно пустое место. Собирают подписи, просят "Давайте здесь разобьем сквер!". Не слышат!

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