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16:20

Обвиненные в убийстве и краже сокамерники называют Абызова "Мишаней"

фото ЗакС политика Обвиненные в убийстве и краже сокамерники называют Абызова "Мишаней"

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала "Эху Москвы" о своем посещении помещенного в ночь на 27 марта в СИЗО экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.

По ее словам, обвиняемого по делу о мошенничестве бывшего чиновника поместили в одну камеру с обвиненным за кражу и обвиненным за убийство мужчинами, которые общаются с соседом фамильярно и панибратски, называя его "Мишаня". Ремонта в камере, заявила она, опираясь на свой опыт общения с заключенным, "не проводилось очень давно".

Следственные действия с участием "знаменитости" велись до трех часов ночи.

Всего за прошедшие сутки в рамках одного дела, включая Абызова, задержали пять человек. Меркачева заметила, что держатся они "обособленно" и ни про что потенциально связывающее их не говорят.

По ее мнению, корректность, с которой сопровождали, допрашивали и помещали Абызова в СИЗО представители силовых структур, являлась утонченным актом жестокости - чтобы формально он не мог ни к чему придраться.

Абызова задержали, "выманив" из-за границы. Пресс-служба кабинета министров в тот же день дала понять, что инкриминируемое экс-чиновнику мошенничестве в размере 4 млрд рублей никак не касается его профессиональной деятельности.

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17:06    
Мексиканский сериал "Просто Мишаня" нам обеспечен года на три.
Можно будет до потери памяти обсуждать малейшие нюансы этой саги: давно ли был ремонт в камере, много ли зелени в тюремном дворе, изнасилует ли Мишаня кого-нибудь или наоборот.
Тем временем, претензии к нему будут таять как позапрошлогодний снег.

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