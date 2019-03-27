Обвиненные в убийстве и краже сокамерники называют Абызова "Мишаней"

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала "Эху Москвы" о своем посещении помещенного в ночь на 27 марта в СИЗО экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.

По ее словам, обвиняемого по делу о мошенничестве бывшего чиновника поместили в одну камеру с обвиненным за кражу и обвиненным за убийство мужчинами, которые общаются с соседом фамильярно и панибратски, называя его "Мишаня". Ремонта в камере, заявила она, опираясь на свой опыт общения с заключенным, "не проводилось очень давно".

Следственные действия с участием "знаменитости" велись до трех часов ночи.

Всего за прошедшие сутки в рамках одного дела, включая Абызова, задержали пять человек. Меркачева заметила, что держатся они "обособленно" и ни про что потенциально связывающее их не говорят.

По ее мнению, корректность, с которой сопровождали, допрашивали и помещали Абызова в СИЗО представители силовых структур, являлась утонченным актом жестокости - чтобы формально он не мог ни к чему придраться.

Абызова задержали, "выманив" из-за границы. Пресс-служба кабинета министров в тот же день дала понять, что инкриминируемое экс-чиновнику мошенничестве в размере 4 млрд рублей никак не касается его профессиональной деятельности.