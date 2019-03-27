КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы Алферова бизнесмену Берулаве

КПРФ выдвинет на место депутата Госдумы Жореса Алферова бывшего депутата-коммуниста, бизнесмена Михаила Берулаву, передает РБК.

По словам зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, необходимые документы в Центризбирком партия подаст 28 марта. В тот же день кандидат на это место, депутат Заксобрания Красноярского края Петр Медведев, предоставит комиссии отказ от мандата.

Новиков пояснил, что Берулава – академик педагогических наук и может заменить Алферова в комитете по науке и образованию. «В каком-то смысле это компенсация за потерю нашего представительства в профильном комитете думы. Он [Берулава] сможет продолжать отстаивать позиции КПРФ по вопросам, которые относились к деятельности Алферова», - сказал Новиков.

Ранее ЦИК принял решение передать мандат Алферова Медведеву. КПРФ ранее намеревался передать мандат Павлу Грудинину, но ЦИК отказал в этом, сославшись на то, что у последнего были счета в иностранных банках на момент регистрации на выборах. Мандат Алферова освободился после смерти депутата и академика 1 марта.