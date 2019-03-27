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Новости

27 марта, 18:34

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы Алферова бизнесмену Берулаве

фото ЗакС политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы Алферова бизнесмену Берулаве

КПРФ выдвинет на место депутата Госдумы Жореса Алферова бывшего депутата-коммуниста, бизнесмена Михаила Берулаву, передает РБК.

По словам зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, необходимые документы в Центризбирком партия подаст 28 марта. В тот же день кандидат на это место, депутат Заксобрания Красноярского края Петр Медведев, предоставит комиссии отказ от мандата.

Новиков пояснил, что Берулава – академик педагогических наук и может заменить Алферова в комитете по науке и образованию. «В каком-то смысле это компенсация за потерю нашего представительства в профильном комитете думы. Он [Берулава] сможет продолжать отстаивать позиции КПРФ по вопросам, которые относились к деятельности Алферова», - сказал Новиков.

Ранее ЦИК принял решение передать мандат Алферова Медведеву. КПРФ ранее намеревался передать мандат Павлу Грудинину, но ЦИК отказал в этом, сославшись на то, что у последнего были счета в иностранных банках на момент регистрации на выборах. Мандат Алферова освободился после смерти депутата и академика 1 марта.

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27 марта, 23:21    
а что оспаривать? Что Грудинин жулик? Позор КПРФ, что цепляется за таких и продает мандаты таким, как Грудинин

27 марта, 21:00    
Позор КПРФ!
Ничего не могут оспорить.
Дурят народ.

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