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27 марта, 19:58

Абызова оставили в СИЗО на два месяца

фото ЗакС политика Абызова оставили в СИЗО на два месяца

Обвиняемый в крупном мошенничестве бывший министр по делам "Открытого правительства" Михаил Абызов по решению суда проведет под стражей как минимум два месяца - до 25 мая, пишет "Новая газета".

"Нет конкретных данных, что наш подзащитный может продолжить заниматься преступной деятельностью и уничтожить доказательства. Нет оснований утверждать что он может продолжать оказывать влияние на свидетелей и потерпевших", - заявил на суде защитник обвиняемого, Сергей Дрозда.

Своей вины Абызов категорически не признал, но пообещал "всячески содействовать расследованию" и не давать ложных показаний.

Экс-чиновника задержали 26 марта и до трех часов ночи проводили с ним следственные действия. Поведение силовиков он признал максимально корректным и "качественным". Обвинение гласит, что Абызов мог в ходе недобросовестной сделки обогатиться на 4 млрд рублей. Суду предлагали выпустить его под залог в размере 1 млрд рублей, но просьба не была удовлетворена.

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