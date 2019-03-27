Защита Абызова просит отпустить его под залог в миллиард рублей

Адвокаты бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова просят суд отпустить их подзащитного под залог в 1 млрд рублей, передает «Интерфакс».

В Басманном суде Москвы рассматривается вопрос о мере пресечения для Абызова. Следствие настаивает на его аресте.

Экс-чиновник на заседании заявил, что не совершал преступных действий, и с обвинениями не согласен. «Виновным себя в организации преступного сообщества и руководстве им, а также в хищении, не признаю», - сказал Абызов, подчеркнув, что «не использовал свое служебное положение министра».

Абызову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с подельниками похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области. Обвинение связано со сделкой по продаже четырех компаний.

Сообщалось, что оперативники выманили Абызова в Россию из-за рубежа, чтобы задержать, но его адвокат эту информацию опроверг. Известно, что Абызов находился в СИЗО в одной камере с подозреваемыми в убийстве и краже, и сокамерники называли его «Мишаней».