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Новости

9:55

СМИ: Дело в отношении Абызова строится вокруг одной сделки

фото ЗакС политика СМИ: Дело в отношении Абызова строится вокруг одной сделки

Обвинение, предъявленное бывшему министру по делам «Открытого правительства», Михаилу Абызову строится вокруг одной сделки по продаже четырех энергокомпаний, пишет «Коммерсантъ».

По словам адвокатов фигурантов дела, следователи полагают, что Абызов с подельниками приобрели четыре компании - АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС, затем искусственно завысили стоимость их активов, продали ФГУП «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд рублей, а полученные деньги вывели за границу на счета оффшорной фирмы «Блэксирис».

По оценке следствия, реальная стоимость четырех компаний составляла 186 млн рублей. Адвокаты фигурантов дела утверждают, что сделка была рыночной, а конфликт вокруг нее переведен в уголовную плоскость искусственно. Сам Абызов категорически отказывается признавать себя виновным, передает РБК со ссылкой на его адвоката Александра Асниса.

26 марта Следственный комитет предъявил Абызову обвинение по ч.3 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сообщалось, что оперативники выманили его в Россию из-за рубежа, чтобы задержать. В правительстве заявили, что дело в отношении экс-министра не связано с его работой в кабмине.

Абызов был министром «Открытого правительства» с 2012 по 2018 год, затем должность упразднили. В конце 2018 года он уехал из России. В 2017 году ФБК рассказывал о его резиденции в Италии, утверждая, что она содержится на платежи жителей Новосибирска по тарифам ЖКХ.

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14:38    
Красив, честен, умён и прекрасная русская фамилия! Есть же и в России самородки. Побольше бы таких, мы бы их на Кавказ отправляли, хозяйствовать.

12:28    
Вор должен сидеть в тюрьме!!!

10:05    
В буржуазно-либеральной России кругом одно ворьё, которое ворует не миллионами, а миллиардами...В бюджет России почти ничего не попадает, потому довольно большая часть россиян бедные и нищие...

Страница 1-ая (всего: 1)
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