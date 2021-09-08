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Новости 18:52

Суд взыскал с экс-министра Абызова и "Альфа-банка" почти 130 млн долларов

фото ЗакС политика Суд взыскал с экс-министра Абызова и "Альфа-банка" почти 130 млн долларов

Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова 22 млн долларов, сообщили в пресс-службе суда.

Соответствующий иск подала Генпрокуратура. В нем же прокуроры попросили суд взыскать с "Альфа-банка" почти 31 млн долларов и более 5,6 млрд рублей, которые разместил Абызов: по версии гособвинения, эти деньги имеют коррупционное происхождение.

Суд удовлетворил иск, взыскав 22 млн долларов с Абызова, а также 30,8 млн долларов и 5,6 млрд рублей (около 77 млн долларов по курсу на 8 сентября 2021 года) с "Альфа-банка" в доход Российской Федерации.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с Абызова 32,5 млрд рублей в пользу государства. Это рекордная сумма в стране по аналогичным коррупционным искам.

Абызов — фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. По версии следствия, он также подкупил бывших топ-менеджеров "СИБЭКО" взяткой, чтобы те сообщили потенциальному покупателю пакета акций значимую информацию о деятельности компании.


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