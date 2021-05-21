Суд признал законным взыскание с Абызова "рекордных" 32 млрд рублей

Городской суд Москвы признал легитимным решение суда нижестоящей инстанции, который удовлетворил иск Генпрокуратуры к экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову о взыскании с него в пользу государства 32,5 млрд рублей, пишет "Интерфакс".

Сумма, напомним, стала рекордной в стране по аналогичным коррупционным искам.

В Генпрокуратуре утверждали, что Абызов, поступая на государственную службу, не стал уведомлять надзорные ведомства о том, что является владельцем не менее пяти кипрских офшоров, и на протяжении пять лет не декларировал получаемых доход.

Кроме того, по мнению прокуратуры, будучи министром Абызов втайне продолжал заниматься бизнесом.

В результате государству был причинен ущерб в размере более 32 млрд рублей.

Абызов – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. По версии следствия, он также подкупил бывших топ-менеджеров "СИБЭКО" взяткой, чтобы те сообщили потенциальному покупателю пакета акций значимую информацию о деятельности компании.