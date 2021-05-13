Михаила Абызова перевели из больницы в СИЗО "Лефортово"

Бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова перевели из тюремной больницы в СИЗО "Лефортово", сообщила адвокат Юлия Тай.

"Недавно Абызова перевели из больницы в "Лефортово". Его состояние здоровья улучшилось", - приводит слова адвоката ТАСС.

Тай надеется, что Абызов сможет 13 мая участвовать в рассмотрении жалобы на изъятие у него имущества на 32 млрд рублей.

Абызова перевели в больницу в апреле с подозрением на коронавирус. При этом члены ОНК Москвы позже сообщили, что COVID-19 у экс-министра не подтвердился.

Абызов – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. По версии следствия, он также подкупил бывших топ-менеджеров "СИБЭКО" взяткой, чтобы те сообщили потенциальному покупателю пакета акций значимую информацию о деятельности компании.