В ОНК сообщили, что у Абызова не подтвердился коронавирус

Результаты тестов на коронавирус бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова не подтвердили наличие инфекции, передает РИА "Новости" со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольгу Дружинину.

Дружинина рассказала, что температура и "иные показатели" у Абызова в норме. По ее словам, Абызов настаивает на том, что его не должны были допускать к участию в судебном заседании из-за болезни. При этом, отметила Дружинина, "по объективным показателям" физическое состояние Абызова позволяло ему участвовать в заседании.

27 апреля юриста Юлия Тай заявила, что Абызова на заседание суда принесли на носилках из инфекционного отделения, хотя он уже неделю находился в больнице СИЗО "Матросская тишина" с коронавирусом.

Абызов – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. По версии следствия, он также подкупил бывших топ-менеджеров "СИБЭКО" взяткой, чтобы те сообщили потенциальному покупателю пакета акций значимую информацию о деятельности компании.