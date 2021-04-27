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17:18

Больного COVID-19 Абызова принесли на заседание суда на носилках из стационара СИЗО

фото ЗакС политика Больного COVID-19 Абызова принесли на заседание суда на носилках из стационара СИЗО

Городской суд Москвы был вынужден прервать очередное заседание по делу экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова ввиду того, что обвиняемому резко стало плохо в ходе процесса. Бывший адвокат чиновника Юлий Тай в разговоре с "МБХ медиа" заявил, что Абызов во время слушания лежал на носилках.

"Его принесли на носилках из инфекционного отделения и пытались провести заседание как будто так можно, а у Михаила Анатольевича ковид, и он в больнице "Матросской тишины" с 20 апреля. Когда я начал снимать запись обращения к СМИ, они обрубили связь", - поделился впечатлениями от увиденного Тай.

Адвокат уточнил, что заседание проходило в формате видеосвязи: в СИЗО сочли, что Абызов пребывает в удовлетворительном состоянии, поэтому не имеет смысла переносить встречу. Параллельно ФСИН утверждает, что бывший министр переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме, однако сегодняшний случай говорит об обратном.

В итоге заседание перенесли на 13 мая.

Абызов пребывает в СИЗО уже почти два года. Бывший министр является фигурантом нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. Следствие считает, что Абызов также подкупил бывших топ-менеджеров "СИБЭКО" взяткой, чтобы те сообщили потенциальному покупателю пакета акций значимую информацию о деятельности компании.

В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.

фото: kremlin.ru

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