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26 марта, 20:55

Пресс-секретарь Медведева: Дело против Абызова не связано с его работой в кабмине

фото ЗакС политика Пресс-секретарь Медведева: Дело против Абызова не связано с его работой в кабмине

Президенту Владимира Путину заранее доложили о ситуации с бывшим министром «Открытого правительства» Михаилом Абызовым, в курсе происходящего и премьер-министр Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

О том, что Путину заранее доложили об Абызове, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пресс-секретарь премьера Олег Осипов сказал, что Медведев «безусловно, в курсе текущей информационной повестки».

Также Осипов подчеркнул, что действия Абызова, из-за которых возбуждено уголовное дело, «не связаны с исполнением обязанностей члена правительства в его предыдущем составе», а речь идет о коммерческой деятельности. Он отметил, что если будет доказано, что Абызов сохранял контроль за работой коммерческих структур, будучи министром, то «этот факт сам по себе означает нарушение закона».

О задержании Абызова стало известно 26 марта. Сообщалось, что оперативники выманили его в Россию из-за рубежа. Экс-министра подозревают в хищении 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области и создании преступного сообщества.

Абызов был министром «Открытого правительства» с 2012 по 2018 год, затем должность упразднили. В конце 2018 года он уехал из России. В 2017 году ФБК рассказывал о его резиденции в Италии, утверждая, что она содержится на платежи жителей Новосибирска по тарифам ЖКХ.

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