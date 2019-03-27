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27 марта, 20:52

Бывшего сотрудника "Водоканала" заподозрили в получении взятки

фото ЗакС политика Бывшего сотрудника "Водоканала" заподозрили в получении взятки

Бывшего руководителя службы экологического мониторинга "Водоканала", Романа Захлебаева, правоохранители подозревают в получении взятки, о чем со ссылкой на Следственный комитет сообщает ТАСС.

Говорится о том, что мужчину задержали еще в декабре в результате эксперимента, осуществленного сотрудниками СК: скрывший род своих занятий следователь, используя муляжи банкнот, а также 37 тысяч настоящих рублей, передал Захлебаеву "взятку", и фигурант заведенного впоследствии уголовного дела ее принял.

Эксперимент был обусловлен следственной разработкой: по версии СК, подельник Захлебаева успел в 2017-2018 годах получить от одного из коммерсантов взяток в общей сложности на 1,1 млн рублей. Деньги , согласно этой версии силовиков, шли "в руки" сотруднику "Водоканала" для того, чтобы тот решил ту или иную проблему незаконным образом.

Сообщается, что и посредник, якобы передававший деньги, и коммерсант, являющийся предполагаемым подрядчиком "Водоканала", тоже задержаны.

Примечательно, что руководителя ГУП "Водоканал" Евгения Целикова после проведенной Контрольно-счетной палатой проверки учреждения в марте уволил врио губернатора Александр Беглов. Материалами проверки, полной сведений о нецелевом расходовании средств, занялась прокуратура.



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0:39    
интересно, есть ли в путинском царстве-государстве хоть одна область деятельности где не воруют и не берут взяток, и честные чиновники?... и, ведь не боятся - брать-воровать, не смотря на показательные посадки. и чем больше сажают, тем больше воров и взяточников выплывает. это как у дракона - отрубили голову, а появились еще три... похоже путин никого не пугает и не владеет положением, и корабль, под названием "россия" плывет сам по себе..

27 марта, 22:33    
А что? Взяли понемногу, подзасрали воду, приняли с недоделками работы. Подумаешь. Этому быдловатому народишку уже ничем не поможешь, надо подумать о себе и хапать и хапать. А потом и концы в воду. Многие врвги народа и вредители так рассуждают. Пока у нас не будет смертной казни, порядка у нас и близко не будет.

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