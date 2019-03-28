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9:29

СМИ: Экс-губернатор Хабаровского края задержан по делу о хищении леса

фото ЗакС политика СМИ: Экс-губернатор Хабаровского края задержан по делу о хищении леса

В Москве задержан бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, его задержали в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в лесной отрасли. По этому же делу проводятся обыски в администрации Хабаровского края, в частности – в кабинете зампреда краевого правительства по вопросам безопасности Владимира Хлапова.

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко подтвердила проведение обысков и сообщила, что проверка ведется в рамках дела о махинациях в лесной отрасли.

Ранее обыски в краевом правительстве по этому делу проводились 18 марта. Речь шла о хищении леса более чем на 10 млрд рублей. Источники сообщали, что проверку инициировал губернатор Сергей Фургал, проверялась работа чиновников из команды «прошлого главы региона». Ишаев руководил регионом с 1991 по 2009 год, его преемником был Вячеслав Шпорт. 

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12:56    
Под прикрытием этого типа шло дикое воровство во многих отраслях народного хозяйства на Дальнем Востоке, в том числе, были похищены миллиарды при строительстве Спец.строем дальневосточного космодрома России.

11:05    
Шпорт, Исаев- губернаторы путинского призыва, ставшие миллионерами или миллиардерами. Значит и до них добрались. Кто следующий?

9:43    
Это уже не смешно, так как в буржуазно-либеральной России тотально кругом одно ворьё! Вспомнишь добрым словом ВЕЛИКОГО Сталина, который ни копейки, ни колоска не давал украсть, а всё вкладывал в развитие державы, которая достигла при нём н[цензура]алых высот в мире по всем направлениям жизнедеятельности государства и общества!

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