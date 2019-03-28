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15:56

Явлинский рассказал об инициированной Путиным недавней встрече тет-а-тет

фото ЗакС политика Явлинский рассказал об инициированной Путиным недавней встрече тет-а-тет

Один из создателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский в интервью YouTube-проекту "Ещенепознер" рассказал о том, что сравнительно недавно имел опыт личной беседы один на один с президентом Владимиром Путиным. На вопрос, чьей инициативой был вызван этот разговор, политик ответил: "без его желания такие вещи не происходят".

Беседа была посвящена войне, ведущейся на территории Украины. Результата, по мнению "яблочника", она не принесла. Надежды на результат, без специальных усилий, у Явлинского тоже нет, но проблема, уверен он, не может исчезнуть сама собой.

Когда-то эти вопросы решать придется. Там людей убивают. Каждый день. Ни за что. Просто так. Просто потому что идет война. Поэтому надо делать все что можно, чтобы прекратить эту бессмыслицу, это не имеет оправданий - никаких. 

Григорий Явлинский - о войне в Украине

Боевые действия на юго-востоке Украины начались весной 2014-го года. Вооруженный конфликт между Киевом и сепаратистами, несмотря на подписание так называемых Минских соглашений, то тлеет, то вспыхивает по сей день.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:40    
16.38 Здорово, болезный ! Опять вылез и опять без подписи. Снова других имён, кроме "Саша", ты не знаешь. Или забыл ?  Я же писал тебе варианты, а ты , ясновидящий шизик, никак не запомнишь .Лечение не впрок. Бывают такие сложные случаи. Сочувствую твоим родителям. Зря не сделали аборт.

16:38    
15:59 Пиши лучше про Париж, Саша. У тебя это лучше получается.

16:10    
15:59 А зачем тебе в дурдоме эта окраина?

15:59    
Украина-это окраина России! Была веками и должна снова стать!

Страница 1-ая (всего: 1)
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