Экс-губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в хищении денег "Роснефти"

Бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, задержанному утром 28 марта, инкриминируется материальный ущерб, который он якобы нанес государственной компании "Роснефть", будучи ее вице-президентом, передает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

"Ишаев обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости", - приводится ее цитата.

Уголовное дело возбуждено по статье о хищении путем мошенничества. В ближайшее время бывшему чиновнику выберут меру пресечения.

Ранее сообщалось о том, что Ишаеву вменяется хищение леса.

В течение своей политической карьеры 70-летний Ишаев побывал также президентским полпредом в Дальневосточном федеральном округе.