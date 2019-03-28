Удальцов высказался за отставку Медведева после ареста Абызова

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов не без удовольствия высказался об аресте экс-министра Михаила Абызова, заметив, что "мы сейчас наблюдаем процесс грызни в элитах во всей красе". Учитывая то, что Абызова ассоциируют с премьер-министром Дмитрием Медведевым, политик левых взглядов "прошелся" и по последнему, пожелав ему аналогичной участи. Вместе с тем, вспомнив, что арестованный экс-чиновник входил в круг близких к главе "Роснано" Анатолию Чубайсу людей, Удальцов пожелал "посадки" и Чубайса тоже.

"Мы также требуем отставки Медведева немедленно и, точно так же, проверки - нет ли там оснований для возбуждения уголовных дел?", - возмутился лидер "Левого фронта".

По наблюдениям Удальцова, в отношении Абызова "наезд получился конкретный".

Экс-министра по делам "Открытого правительства" задержали 26 марта и половину ночи вели с его участием следственные действия. Поведение силовиков он признал максимально корректным и "качественным". Обвинение гласит, что Абызов мог в ходе сомнительной сделки обогатиться на 4 млрд рублей. Суду предлагали выпустить его под залог в размере 1 млрд рублей, но просьба не была удовлетворена. В следственном изоляторе Абызов пробудет как минимум до 25 мая.