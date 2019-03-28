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28 марта, 20:19

Удальцов высказался за отставку Медведева после ареста Абызова

фото ЗакС политика Удальцов высказался за отставку Медведева после ареста Абызова

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов не без удовольствия высказался об аресте экс-министра Михаила Абызова, заметив, что "мы сейчас наблюдаем процесс грызни в элитах во всей красе". Учитывая то, что Абызова ассоциируют с премьер-министром Дмитрием Медведевым, политик левых взглядов "прошелся" и по последнему, пожелав ему аналогичной участи. Вместе с тем, вспомнив, что арестованный экс-чиновник входил в круг близких к главе "Роснано" Анатолию Чубайсу людей, Удальцов пожелал "посадки" и Чубайса тоже.

"Мы также требуем отставки Медведева немедленно и, точно так же, проверки - нет ли там оснований для возбуждения уголовных дел?", - возмутился лидер "Левого фронта".

По наблюдениям Удальцова, в отношении Абызова "наезд получился конкретный".

Экс-министра по делам "Открытого правительства" задержали 26 марта и половину ночи вели с его участием следственные действия. Поведение силовиков он признал максимально корректным и "качественным". Обвинение гласит, что Абызов мог в ходе сомнительной сделки обогатиться на 4 млрд рублей. Суду предлагали выпустить его под залог в размере 1 млрд рублей, но просьба не была удовлетворена. В следственном изоляторе Абызов пробудет как минимум до 25 мая.

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28 марта, 21:07    
Молодец Сережа! И глазам не моргнул, хотя в 2012 году пил чай с печеньками на даче у Медведева, после чего топил за последнего по-полной на Болотной!

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