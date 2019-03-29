Навальный ответил на обвинения в разжигании "большевистской ненависти"

Политик Алексей Навальный прокомментировал на своем канале часто звучащие в его адрес претензии, заключающиеся в том, что он якобы играет на низменных чувствах россиян и разжигает их классовую нетерпимость. Последним таким резонансным случаем стало заявление шоумена Максима Галкина - о возбуждении "большевистской ненависти" и игре на этой "дудке" в исполнении главы Фонда борьбы с коррупцией.

"А на какой дудке, блин, я должен играть? - усмехнулся политик. - Когда я вижу какую-то чудовищную нищету каждый день и при этом Абызова с его итальянским поместьем и всех этих Чубайсов, Дуня Смирнова там какая-нибудь ходит с бокалом. Вы можете называть это завистью, а я нахожу это сильно несправедливым, потому что эти люди обокрали здесь всех".

Навальный пообещал, что будет играть на этой "дудке" всегда.