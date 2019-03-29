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Новости

13:55

В результате нападения на мэрию Назрани получил ранение сын главы города

фото ЗакС политика В результате нападения на мэрию Назрани получил ранение сын главы города

В Назрани несколько вооруженных мужчин обстреляли из травматического оружия местную мэрию, передает "Интерфакс". 

"По предварительным данным, в результате ЧП ранены три человека, в том числе сын мэра Алихана Тумгоева, его охранник и посторонний", - сообщил анонимный источник последнюю имеющуюся на этот счет информацию.

Задержать злоумышленников по горячим следам не удалось, а причина нападения пока остается загадкой.

В течение последних месяцев в политических новостях республика Ингушетия фигурировала чаще всего в контексте территориального спора с Чечней, который нашел понимание далеко не у всех ингушей. Передача части земель Чечне спровоцировала многочисленные протестные выступления. На некоторых из них доходило до того, что правоохранители для острастки демонстрантов открывали стрельбу, целясь в небеса.

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15:59    
13:58-14:22-14:44 Обострение? Тихо сам с собою ведём беседу?

14:44    
Да, уж...Сталина на них нет, вместе с Лаврентием Палычем...Мгновенно бы прекратились бунты, все бы заработали, кто баранов выращивать, шерсть стричь, кто молоко для детей производить и тд. Либеральный бардак в современной буржуазной России!

14:22    
Ингушей в малюсенькой Ингушетии 375 тысяч - это средненький район Питера, тотально дотационная республика из российского бюджета...Ничего не производит, никто не работает, только постоянно бунтуют...Глава республики-боевой генерал-ингуш Евкуров пытался там навести хоть относительный порядок, хотя бы, как в Чечне, но похоже, что долгие потуги оказались напрасными...

13:58    
В Ингушетии массовые беспорядки...Может ингушей снова депортировать для порядка?

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