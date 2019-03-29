В результате нападения на мэрию Назрани получил ранение сын главы города

В Назрани несколько вооруженных мужчин обстреляли из травматического оружия местную мэрию, передает "Интерфакс".

"По предварительным данным, в результате ЧП ранены три человека, в том числе сын мэра Алихана Тумгоева, его охранник и посторонний", - сообщил анонимный источник последнюю имеющуюся на этот счет информацию.

Задержать злоумышленников по горячим следам не удалось, а причина нападения пока остается загадкой.

В течение последних месяцев в политических новостях республика Ингушетия фигурировала чаще всего в контексте территориального спора с Чечней, который нашел понимание далеко не у всех ингушей. Передача части земель Чечне спровоцировала многочисленные протестные выступления. На некоторых из них доходило до того, что правоохранители для острастки демонстрантов открывали стрельбу, целясь в небеса.