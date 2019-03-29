Суд освободил националиста Шульца от отбытия наказания

Невский суд Петербурга освободил от отбытия наказания националиста Дмитрия Боброва (Шульца), признанного виновным в разжигании ненависти, передает «Интерфакс».

Основанием для освобождения Боброва от отбытия наказания стало смягчение ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), по которой он осужден. Это решение вступит в силу в течение десяти дней, и тогда Боброва освободят из колонии строгого режима.

Дмитрий Бобров по прозвищу Шульц в 2001-2003 годах возглавлял неонацистскую организацию «Шульц-88», которая действовала на территории Петербурга. За создание экстремистского сообщества, публичные призывы к смене конституционного строя, разжигание национальной и расовой вражды он был приговорен к 6 годам лишения свободы и освобожден в 2009 году.

В 2017 году суд признал Боброва виновным в разжигании ненависти из-за статьи «Расовая доктрина». Долгое время он уклонялся от назначенного наказания, но в январе 2019 года был задержан.