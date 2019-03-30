РБК удалил комментарий главы "Ростеха" о недвижимости его семьи из-за отзыва релиза

РБК удалил заметку с комментарием главы «Ростеха» Сергея Чемезова о расследовании по поводу недвижимости его семьи после того, как пресс-служба госкорпорации отозвала релиз.

В удаленном заявлении Чемезова утверждалось, что авторы расследования «намеренно смешивают» реальные факты «с домыслами и некорректными оценками», передает «Медуза». Чемезов заявлял, что упомянутые в расследовании его родственницы «не находятся на его обеспечении», а сами занимаются бизнесом и «получают соответствующий доход».

Новость с комментарием провисела семь минут в пятницу, 29 марта, на сайте РБК из-за технической ошибки, пояснили в издании. Пресс-служба «Ростеха» уведомила редакцию об отзыве релиза до согласованного времени публикации. В РБК подчеркнули, что считают неотъемлемым правом любой компании давать или не давать комментарии по любым поводам.

«Поскольку в случае с «Ростехом» госкорпорация вовремя, с соблюдением всех стандартов общения со СМИ уведомила об отзыве своего пресс-релиза, публикация была удалена с сайта РБК», - подчеркнули в редакции, извинившись за ошибку перед читателями.

В расследовании упоминалось, что на тезку тещи Чемезова записан 700-метровый пентхаус в историческом особняке в Москве, стоимость которого оценивается более чем в 2 млрд рублей. В феврале 2019 года еще одно расследование об имуществе семьи Чемезова опубликовал Фонд борьбы с коррупцией. Утверждалось, что семья главы «Ростеха» владеет элитной квартирой, окна которой выходят на Красную площадь. Квадратный метр квартиры оценивался в 3,5 млн рублей – и в 5 млрд рублей в общей сложности, по словам специалистов.