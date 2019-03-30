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15:32

Зюганов об отказе передать мандат депутата Госдумы Грудинину: Такой ЦИК должен быть распущен

фото ЗакС политика Зюганов об отказе передать мандат депутата Госдумы Грудинину: Такой ЦИК должен быть распущен

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает грубейшим нарушением отказ Центризбиркома передать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину, и призвал распустить комиссию, передает «Интерфакс».

По словам Зюганова, ЦИК «не имеет права никого предлагать и не имеет права никого "зарубать"». «На мой взгляд, это очень грубейшее нарушение. Такой ЦИК должен быть распущен», - подчеркнул лидер КПРФ.

Ситуация с отказом ЦИК в передаче мандата Грудинину будет вынесена на обсуждение в Госдуме, заявил Зюганов. По его мнению, у партии «отнимают право выдвигать своего кандидата», и это может случиться с другими фракциями. Зюганов напомнил, что Грудинин участвовал в выборах президента, за него проголосовали «9 млн человек», а в думу ему «перейти невозможно».

Вакантный мандат депутата Госдумы у КПРФ появился после смерти Жореса Алферова. ЦИК отказался передать мандат Грудинину, сославшись на то, что у него были счета в иностранных банках на момент регистрации на выборах. Вместо него мандат передали главе КПРФ в Красноярском крае Петру Медведеву, но он от него отказался. Вместо него на место депутата Госдумы выдвинут бизнесмена, экс-депутата Михаила Берулаву.

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17:04    
на баррикаду у ЦИК и облить ЗЕЛЕНКОЙ ВЕДЬМУХУ ЭЛЛОЧКУ

16:37    
КПРФ надо выполнить, что уже озвучили. Логичнее проявить организаторские способности и все коммунисты, находящиеся в списке впереди Грудинина должны отказаться, так как это сделал Павел Медведев от мандата. Претенденты на мандат должны быть солидарными и для выполнения  Решения Президиума КПРФ тоже отказаться от мандата. Те, кто не согласны, должны подать заявление о выходе из партии, помня, о порядочности.
Умолять Володина рассмотреть вопрос о мандате на заседании Думы  - пустая трата времени. Володин в числе заказчиков ЦИрКа по воросу мандата.

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