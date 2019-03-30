Осужденный в России украинец Гриб прекратил голодовку

Осужденный в России за подстрекательство к терроризму украинец Павел Гриб прекратил голодовку, передает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонида Петрашиса.

По словам Петрашиса, Гриб написал заявление о прекращении голодовки, до этого руководство СИЗО разъяснила ему ее возможные последствия. «Видимо, за несколько дней без пищи он их уже частично прочувствовал», - сказал член ОНК.

Гриб чувствует себя удовлетворительно, добавил Петрашис. По его словам, накануне украинца обследовали в больнице ФСИН.

«В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве не нуждается. Пищу уже принимает. Скорей всего, он беспокоится о своем здоровье», - сказал Петрашис.

Гриб объявил голодовку после того, как российский суд приговорил его к шести годам колонии, признав виновным в содействии терроризму. Суд счел доказанным, что в 2017 году украинец через интернет убеждал школьницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере и сбежать. Гриба задержали в августе того же года, его адвокат утверждал, что российские силовики похитили украинца из белорусского Гомеля, где тот должен был встретиться с девушкой.