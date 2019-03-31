Стало известно о количестве военной техники на предстоящем параде Победы

В ставшем традиционным военном параде, приуроченном всякий раз ко Дню Победы во Второй мировой войне 9 мая, будут фигурировать около 100 единиц военной техники, сообщает ТАСС.

Парад состоится в самом центре Петербурга - на Дворцовой площади. Дворцовую площадь, недавно сталкивавшуюся с подобным, ожидают танки и бронетранспортеры. "Гусеничной техникой" площадь обещают обеспечить в достаточной мере.

Нечто аналогичное происходило на том же месте в годовщину окончания ленинградской блокады. Помимо демонстрации предполагаемого отечественного величия в виде боевой техники занимались также исполнением песен.