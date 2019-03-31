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15:12

Лавров настоял на праве российских военных пребывать в Венесуэле

фото ЗакС политика Лавров настоял на праве российских военных пребывать в Венесуэле

Глава МИД Сергей Лавров повторил ранее данное его же структурой официальное объяснение тому, чем именно занимаются вооруженные россияне в камуфляжной форме на территории южноамериканского государства Венесуэла.

"Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим Конституции Венесуэлы", - заявил министр, которого цитирует "Интерфакс".

Ранее президент США Дональд Трамп, недоумевая по тому же поводу, публично заявил о том, что, по-хорошему, России, особенно в вооруженном ее обличье, следовало бы из Венесуэлы "убраться".

На территории латиноамериканской страны с начала года проистекает тяжелый политический кризис: власть оспаривается двумя группировками, и легитимность каждой из них находится под большим вопросом. Россия поддерживает социалиста Николаса Мадуро, и с ней в мировом сообществе мало кто согласен.

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19:30    
17:13. Весь мир кричал, что нет шансов у Асада остаться у власти в Сирии три-четыре года назад, но Россия доказала обратное! Потому шансы есть и у Мадуро...Вон вчера прилетели из Китая в Венесуэлу огромные транспортники с гуманитаркой, к примеру...

17:13    
16:06 - никаких шансов... путин похоже посчитал что там такие же бессловесные рабы, как в россии - результат будет один путину накостыляют по шее, да еще и будет бойкот всего, что связано с россией и ее идеологией - со стороны 34-х стран латинской америки...

16:10    
Венесуэла России очень нужна по многим направлениям отношений, но удержать её от порабощения Штатами будет очень трудно!

16:06    
верные ленинцы ВВП и ЛАВРОВ завершат в ВЕНЕСУЭЛЕ МИРОВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

15:59    
жалкие оправдания лаврова - против позиции россии выступил весь народ стран латинской америки - 34 государства "лиги американских государств", которые требуют незамедлительно катиться россии куда подальше из венесуэлы. позиция путина-лаврова - защищать диктатора, мадуро, а не народ... россия уже осточертела всем в мире... путин должен наводить порядок в своей стране, а не болтаться по всему миру, защищая интересы диктаторов и своих олигархов, которые раззявили рот на венесуэльскую нефть... а, россиянам все равно ничего не достанется от этой нефти, разбогатеют лишь дружки путина, поэтому и плевать на этого мадуро - пусть его гонят в шею...

15:19    
Путин, Лавров проявляют мужество по Венесуэле, но Штаты крайне циничны и опасны в Западном полушарии, по сравнению, к примеру, с Чёрным морем и даже Средиземным...

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