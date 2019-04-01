На президентских выборах в Украине обработали более половины бюллетеней

Более 50 процентов бюллетеней на выборах украинского президента успела обработать избирательная комиссия, сообщает "Интерфакс". В голосовании лидирует шоумен Владимир Зеленский, по данным Центризбиркома набирающий 30,2 процентов голосов. Его преследуют действующий украинский лидер Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко (16,6 и 13 процентов голосов соответственно).

Происходящее указывает на то, что, по всей вероятности, неизбежно проведение второго тура, который назначается, если победитель первого раунда голосования не набирает половины всех голосов.

Свой успех Зеленский объяснил тем, что "у старичков что-то не получается" и что голосование за него ввиду этого принципиально носит протестный характер.

Накануне появлялась информация о якобы имевших место фальсификациях. Явка составила 45 процентов.