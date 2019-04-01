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11:29

СМИ: Глава МВД Ингушетии после народных волнений ушел в отставку

фото ЗакС политика СМИ: Глава МВД Ингушетии после народных волнений ушел в отставку

Руководитель полиции в республике Ингушетия Дмитрий Кава после уличных протестных выступлений и не всегда гуманного их подавления уволился с должности, пишет "Интерфакс", опираясь на свои источники.

"Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе", - лаконично звучит анонимная цитата.

Речь идет о событиях в Магасе: недовольные новым законодательным актом, который посвящен порядку проведения референдума, 26 марта ингуши вышли на улицы и отказывались расходиться до утра и превратили таким образом митинг из санкционированного в несогласованный. Сообщается, что митингующие вели себя агрессивно по отношению к сотрудникам Росгвардии. В результате, тем не менее, никто с обеих сторон не пострадал.

Поправки в республиканский закон о референдуме коснулись такой болезненной темы, как территориальная целостность. Болезненная она в том числе и потому, что между Ингушетией и Чечней существует территориальный спор: часть земель в течение последнего года отошла под юрисдикцию Чечни.

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