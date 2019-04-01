Верховный суд отказался принять иск Гудкова об отмене закона о неуважении к власти

Верховный суд отказался принять иск Дмитрия Гудкова, оспаривавшего закон о неуважительных высказываниях в адрес власти в интернете, сообщил политик в Facebook.

По его словам, он не сомневался, что ему откажут. До конца недели Гудков намерен обжаловать это решение в апелляционной коллегии суда.

В Верховном суде сообщили, что проверка конституционности законов относится к компетенции Конституционного суда, передает «Интерфакс». Поэтому в принятии искового заявления об оспаривании закона отказано, отметили в суде.

Гудков направил иск в Верховный суд в конце марта. Он требовал отменить закон, запрещающие выражение неуважения к власти в «оскорбительной форме» в интернете. Этот закон был подписан президентом Владимиром Путиным 18 марта. Теперь за его нарушение граждан могут оштрафовать на сумму 30 – 100 тысяч рублей, повторное правонарушение может обернуться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или арестом на 15 суток, на третий и следующие разы – тот же арест или штрафы от 200 до 300 тысяч рублей.